mercoledì 14 Gennaio 26
CP

Sanità, Lea: Puglia tra le prime dieci regioni adempienti

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Scarpa: “Meloni convochi i sindacati a Palazzo Chigi”

CP -
Il coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil interviene ai microfoni di Il Sole 24 Ore Radiocor e chiede che i sindacati vengano ascoltati sulla...
Read more

Taranto, Bitetti scrive alla Meloni: “Serve un incontro urgente”

CP -
“Quella di Taranto è un’emergenza nazionale e come tale merita di essere finalmente trattata” Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha inviato una nota ufficiale...
Read more

Vestas Taranto, prosegue lo stato di agitazione proclamato dai sindacati

CP -
“Procederemo alla richiesta urgente d’incontro alla Task Force Regionale ed Istituzioni Locali” Questa mattina si è svolta l’assemblea delle Lavoratici e dei Lavoratori di Vestas...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand