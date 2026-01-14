Sanità, Lea: Puglia tra le prime dieci regioni adempienti

Gimbe: prima nel Sud, a 60 punti dal Veneto

Adempiente, è la parola che la fondazione Gimbe utilizza per descrivere la Puglia sulla base di una analisi condotta a livello nazionale, sui Lea, i livelli essenziali di assistenza. Il report è riferito al 2023, ultimo anno di cui sono disponibili i dati. Dallo studio emerge che tra le regioni italiane adempienti c’è anche la Puglia con un punteggio complessivo pari a 228 che la rendono “adempiente secondo il nuovo sistema di garanzia”, spiega il report che somma i punteggi ottenuti in tre macro-aree.

Infatti, la Puglia ha registrato 74 punti nell’area prevenzione collettiva e sanità pubblica, occupando l’undicesima posizione in Italia; “69 nell’assistenza distrettuale” con 27 punti in meno rispetto al Veneto che è in prima posizione; e 85 per l’area assistenza ospedaliera” che la rendono nona a livello nazionale tra le regione d’Italia. Nella classifica nazionale, la Puglia è decima staccata da 60 punti rispetto alla capolista Veneto ed è l’unica del Sud Italia a occupare le prime dieci posizioni. (Fonte Ansa Puglia)

