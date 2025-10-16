giovedì 16 Ottobre 25
Sciopero Kyma Ambiente: annunciati disservizi

Primo Piano

Ex Ilva, Palombella (Uilm): “I lavoratori hanno fatto sentire la propria voce, ora tocca al Governo”

Dopo lo sciopero di questa mattina, la Uilm chiede al Governo di assumersi le proprie responsabilità sul destino dell’ex Ilva “Questa mattina centinaia di lavoratori...
Taranto, digitalizzazione dei servizi comunali: il plauso di Cisl Fp

Il sindacato accoglie con favore l'adesione all'archivio nazionale La CISL FP del Comune di Taranto accoglie con favore la recente adesione del Comune all'Archivio Nazionale...
Casartigiani Taranto: “Chiediamo risposte sul futuro dell’ex Ilva”

“Taranto ha già troppe ferite industriali e non possiamo diventare la città della cassa integrazione permanente" Casartigiani Taranto esprime piena solidarietà ai lavoratori ex Ilva,...
