Sciopero Kyma Ambiente: annunciati disservizi

Kyma Ambiente comunica che a causa dello Sciopero Nazionale nel comparto Igiene Ambientale previsto per l’intera giornata di domani, venerdì 17 ottobre, si potrebbero creare dei disagi nei servizi di raccolta.
L’ azienda informa che le attività riprenderanno regolarmente al termine della giornata di sciopero con l ‘adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.
I servizi che non dovessero essere svolti saranno recuperati come da calendario.
Kyma Ambiente “si scusa fin d’ora per i disagi che potrebbero verificarsi, non dipendenti dalla nostra volontà”, si legge su una nota.