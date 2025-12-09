Sciopero nazionale del 10 dicembre: la nota di Kyma Ambiente

Possibili disservizi nei servizi di igiene urbana

Kyma Ambiente SpA informa che, in relazione allo sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, connesso al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nella città di Taranto potrebbero verificarsi rallentamenti e disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana.

Nel corso della giornata – fanno sapere -saranno possibili ritardi, riduzioni o sospensioni parziali delle normali attività di raccolta e gestione dei rifiuti sull’intero territorio comunale, in funzione dell’adesione del personale allo sciopero.

Kyma Ambiente SpA -aggiunge – garantisce comunque l’erogazione dei servizi minimi essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, che ricomprende tra i servizi essenziali anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Le attività di raccolta e di igiene urbana riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 11 dicembre 2025.

Kyma Ambiente SpA – conclude – invita la cittadinanza alla collaborazione, raccomandando, ove possibile, di limitare l’esposizione dei rifiuti nelle aree particolarmente congestionate e di utilizzare correttamente i contenitori stradali e i Centri Comunali di Raccolta, così da contenere i disagi legati allo sciopero.

Per ulteriori aggiornamenti, i cittadini potranno consultare i canali ufficiali di Kyma Ambiente SpA (sito web e pagine social).

