SS Annunziata, giovane donna partorisce feto morto

Taranto avrà nel 2026 un secondo Pronto Soccorso

Vincenzo Carriero -
Un estratto dell'intervista esclusiva (che potrete vedere, integralmente, nel pomeriggio sulla web tv di CosmoPolis) con il commissario dell'Asl jonica: Gregorio Colacicco. "Una leggenda...
Ex Ilva, Rizzo (Usb): “Flaks è un fondo speculativo. Si lavori per lo Stato in maggioranza”

CP -
Si riporta, di seguito, la nota stampa di Francesco Rizzo, l'esecutivo confederale di Usb, che manifesta le sue perplessità circa la trattativa in...
Martina Franca, ciclista perde la vita

CP -
La tragedia si é consumata ieri all’incrocio tra via Massafra e via Maria Pulito Tragedia a Massafra. Un ciclista, di 58 anni, ha perso...
