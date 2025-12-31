SS Annunziata, giovane donna partorisce feto morto

I familiari, scossi per quanto accaduto, hanno presentato un esposto chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità

Sventura per una giovane coppia, avvenuta presso il Santissima Annunziata. In tarda notte, una giovane donna ha dato alla luce un feto morto. Si era recata in ospedale, alla trentaseiesima settimana di gravidanza, nella mattinata di ieri lamentando forti e persistenti dolori. Dopo i primi accertamenti clinici, la paziente è stata presa in carico dall’équipe medica che, valutato il quadro complessivo, ha ritenuto necessario procedere con un parto cesareo d’urgenza per salvaguardare la salute del nascituro.

Tuttavia, nonostante l’intervento tempestivo e gli sforzi dei sanitari, il bambino è nato già senza vita. La famiglia della ragazza, molto scossa per l’accaduto, ha presentato un esposto chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità e ricostruita nel dettaglio l’assistenza fornita alla paziente.