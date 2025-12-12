SS Annunziata, una Visita speciale ai bimbi dai Carabinieri di Taranto

Stamattina, a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, la visita ai piccoli in cura: un cavallo del Comando Biodiversità di Martina Franca, i Carabinieri Cinofili di Modugno (BA), il robot “artificiere”, le moto e le auto delle sezioni Radiomobile e Motociclisti della Compagnia di Taranto

Stamattina il cortile dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto si è animato dei sorrisi e dell’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi in cura nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica grazie a una visita speciale organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. In collaborazione con l’Associazione Simba, gli uomini e le donne dell’Arma hanno voluto rinnovare la tradizione, iniziata lo scorso anno, e regalare ai più piccoli un’esperienza davvero appassionante, permettendo anche di scoprire alcune delle loro attività. I bambini hanno potuto ammirare e salire in sella a Socrate, uno splendido cavallo nero del reparto Pattuglia Ippomontata del Comando Biodiversità di Martina Franca; giocare con i cani addestrati, dai Carabinieri Cinofili di Modugno, per il contrasto al traffico di stupefacenti ma che non hanno disdegnato coccole e carezze; ammirare e dare ordini al robot, uno di quelli solitamente usati per individuare esplosivi o operare in contesti pericolosi per le persone; “provare” la moto e le auto delle Sezioni Radiomobile e Motociclisti della Compagnia di Taranto.

“Come lo scorso anno, – ha dichiarato il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Antonio Marinucci nella nota stampa – il nostro obiettivo è portare un momento di spensieratezza a bimbi che affrontano sfide giornaliere complesse e mostrare la nostra vicinanza a loro, alle loro famiglie e al personale sanitario I bambini, ma soprattutto i loro genitori, devono sapere che non sono soli, che ci sono le associazioni, il personale sanitario e anche noi carabinieri a sostenerli nella difficile sfida che stanno affrontando.”

Presenti anche, in rappresentanza di tutti i Carabinieri in servizio a Taranto e provincia, i Comandanti delle Compagnie del territorio, e altri Carabinieri liberi dal servizio che hanno voluto partecipare. “Ringrazio il Comandante Marinucci e i Carabinieri di Taranto per la vicinanza ai nostri piccoli pazienti e per questa bella mattinata – ha dichiarato il Commissario Straordinario della ASL Vito Gregorio Colacicco – Vedere i bambini e le bambine emozionate in sella al cavallo, sorridere al cane, dare ordini al robot, tutto sotto lo sguardo vigile e affettuoso delle donne e degli uomini della Benemerita qui presenti oggi, rende questa giornata speciale. A tutti i Carabinieri va il nostro ringraziamento per il loro impegno quotidiano, ma anche per la collaborazione interistituzionale sempre pronta e garantita.” conclude la nota stampa.