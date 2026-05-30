Tamburi, spari e codice rosso

Sparatoria nei pressi del San Camillo: il ferito sarebbe grave
Attimi di terrore nel Rione Tamburi. In via Verga sarebbero avvenuti degli spari, attorno alle 14, nelle vicinanze della clinica San Camillo. Secondo le prime ricostruzioni, durante la sparatoria sarebbe rimasto coinvolto un venticinquenne, trasportato d’urgenza all’Ospedale Santissima Annunziata.
Sul posto è giunto immediatamente il pubblico ministero che starebbe valutando gli elementi raccolti dai poliziotti della Squadra mobile, agli ordini del vice questore Antonio Serpico.
Notizia in aggiornamento.