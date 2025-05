Taranto al voto con la variabile astensionismo

Flessione di oltre due punti percentuali, rispetto a giugno 2022, dei votanti alle ore 12. Sull’esito del voto pesa la partecipazione effettiva degli elettori

Poco più di 20 mila tarantini hanno votato alle 12 di quest’oggi, domenica 25 maggio. Per una percentuale di aventi diritto pari al 13,83%. Quasi due punti percentuali e mezzo in meno rispetto al dato rilevato alle scorse elezioni amministrative, nel giugno del 2022. Pesa, dunque, la variabile astensionismo sulla contesa elettorale nel capoluogo jonico. Così come si registra, da diversi anni, nel resto del Paese ad ogni appuntamento elettorale.

La dinamica di quanti disertano le urne è, ormai, un dato acclarato in tutto il mondo occidentale. Sintomo di una democrazia in affanno, dopo la dipartita dei grandi ideali. Delle passioni partigiane. Della rivoluzione del merito trasformatasi, invece, nella consacrazione della modestia.