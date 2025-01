Taranto, appalto Multiservizi: al via l’iter per la nuova gara

“Dopo la proroga dell’appalto fino al prossimo 31 marzo, adesso l’Amministrazione procederà all’impiego delle ulteriori risorse economiche allocate su apposito capitolo di spesa, coordinando l’organizzazione dei servizi attraverso l’utilizzo di tutta la residua ‘platea storica’ dei lavoratori”

La Giunta comunale di Taranto, alla luce di quanto emerso in sede di approvazione del DUP e del bilancio di previsione, ha dato il via alle iniziative programmate riguardo al futuro dei lavoratori dell’appalto Multiservizi.

Questa mattina la Giunta, preso atto della proposta avanzata dall’assessore al ramo Marcello Murgia, ha incaricato la “Direzione Patrimonio e Demanio-Politiche abitative” di intraprendere le attività necessarie per l’indizione di nuova procedura di gara per l’affidamento dei Servizi generali che dovranno occuparsi sia della funzionalità delle sedi e degli immobili comunali sia della fruibilità degli spazi urbani.

Si tratta di una decisione attesa ed in grado di sbloccare una vicenda che, da mesi al centro di interlocuzioni e confronti con le parti sociali, ha visto l’Ente civico impegnato ad individuare la migliore soluzione per tutte le parti interessate. – Si legge nella nota – Dopo la proroga dell’appalto fino al prossimo 31 marzo, adesso l’Amministrazione procederà all’impiego delle ulteriori risorse economiche allocate su apposito capitolo di spesa, coordinando l’organizzazione dei servizi attraverso l’utilizzo di tutta la residua ‘platea storica’ dei lavoratori e tutto questo nel modo più virtuoso possibile e in aderenza ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.”