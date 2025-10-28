Taranto, Asl: “Vis à Vis” per le detenute del Carcere di Taranto

Parte il progetto di promozione della salute e prevenzione integrata

È di poco fa la notizia del protocollo d’ intesa, siglato tra la Asl e la Casa Circondariale di Taranto.

Il progetto denominato “Vis à Vis” mira alla promozione della salute e alla prevenzione.S articola in più obiettivi: il supporto per le attività sanitarie garantite presso il Carcere “Magli” che offrirà alle detenute interventi di promozione della salute correlati ai corretti stili di vita, alla prevenzione dell’uso di sostanze legali e illegali e di comportamenti a rischio, informazione e screening sulle patologie croniche non trasmissibili, infettive, oncologiche; la promozione della cultura della prevenzione e la capacità di migliorare la cura della persona nella stessa comunità carceraria