Taranto, Bitetti scrive alla Meloni: “Serve un incontro urgente”

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha inviato una nota ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per sollecitare un incontro istituzionale urgente sulle criticità che da anni interessano il territorio ionico.

Nel documento, il primo cittadino esprime rammarico per la mancata attuazione degli impegni assunti nel tempo nei confronti della città. “Spiace rilevare che fino a questo momento poco è stato effettivamente concretizzato rispetto agli impegni presi nei confronti di Taranto e dei suoi cittadini”, scrive Bitetti, richiamando una vertenza ormai cronica che riguarda sanità, ambiente, industria e lavoro, con pesanti ricadute sul tessuto sociale.

Tra le emergenze segnalate, anche il tema della sicurezza sul lavoro, tornato drammaticamente d’attualità dopo l’ennesimo incidente mortale avvenuto nelle ultime ore all’interno dell’acciaieria. Un episodio che, sottolinea il sindaco, ha profondamente scosso l’intera comunità ionica.

Alla luce di uno scenario “noto da oltre un decennio e in continua degenerazione”, Bitetti chiede alla presidente del Consiglio di farsi promotrice di un dialogo concreto e costruttivo, soprattutto a livello istituzionale territoriale, in grado di produrre benefici sia per Taranto sia per il sistema industriale nazionale.

Il sindaco ribadisce inoltre come la risoluzione della vertenza dell’ex Ilva rappresenti una questione di interesse strategico per l’intero Paese. “Quella di Taranto è un’emergenza nazionale e come tale merita di essere finalmente trattata”, conclude Bitetti, dichiarandosi fiducioso in un riscontro da parte del Governo e in una prossima convocazione.