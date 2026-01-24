Taranto, BRT approda ai Tamburi

Prosegue il ciclo di incontri pubblici “BRT: l’innovazione della mobilità urbana”, promossi da Kyma Mobilità, come comunica nella nota stampa, in collaborazione con il Comune di Taranto

Prosegue il ciclo di incontri pubblici “BRT: l’innovazione della mobilità urbana”, promossi da Kyma Mobilità in collaborazione con il Comune di Taranto. La prossima tappa si terrà nel cuore del quartiere Tamburi, un appuntamento fondamentale per illustrare come il sistema Bus Rapid Transit (BRT) ridisegnerà i collegamenti e la vivibilità della zona.

Il progetto BRT non rappresenta soltanto un potenziamento dei trasporti ma una vera e propria sfida di rigenerazione urbana. Grazie all’introduzione delle nuove Linea Blu e Linea Rossa e all’impiego di 64 bus elettrici di ultima generazione, Taranto si candida a diventare un modello di sostenibilità e innovazione tecnologica, garantendo spostamenti rapidi, puntuali e a zero emissioni.

L’appuntamento è fissato per:

Venerdì 30 gennaio 2026

ore 17.30

quartiere Tamburi, presso il Salone della Chiesa Gesù Divin Lavoratore

Interverranno la Presidente di Kyma Mobilità, avv. Giorgia Gira, e l’Assessore comunale alla Mobilità, ing. Giovanni Patronelli.

I relatori illustreranno i benefici che apporterà il servizio BRT, che entrerà ufficialmente in funzione il 1° gennaio 2027, e resteranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a domande e dubbi.