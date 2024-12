Conferita cittadinanza onoraria al generale Renato Lepore

Taranto onora l’alto ufficiale per il supporto logistico fornito durante l’emergenza Covid-19 e per l’allestimento di un centro vaccinale

Questa mattina si è tenuta a Taranto una seduta straordinaria del Consiglio comunale, dedicata al prestigioso riconoscimento conferito all’alto ufficiale del “Nspa Southern Operational Centre”, generale di brigata Renato Lepore, per il supporto logistico fornito alla comunità di Taranto durante il periodo del Covid-19.

Durante l’emergenza pandemica, infatti, Lepore ha svolto un ruolo cruciale allestendo un centro vaccinale per contrastare la diffusione del virus. Oggi gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, durante la cerimonia tenutasi all’interno del complesso militare della Svam, dove il generale ha passato il comando del Soc (Southern Operational Centre) al colonnello Francesco Romano.

Conferimento cittadinanza onoraria al generale di Renato Lepore

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose, che hanno tributato un caloroso saluto a un uomo che ha dedicato molti anni al servizio della Nato. Il generale Lepore ha contribuito significativamente a diverse missioni umanitarie, tra cui quella in Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito la regione di Antalya.

Melucci: “Garantito il benessere della popolazione”

Ma a distinguere la figura del generale Lepore, come evidenziato dal presidente del Consiglio comunale, Luigi Abbate, è stata anche l’opera profusa nel periodo della pandemia proprio nel capoluogo ionico, opera che ha indotto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ad insignirlo della cittadinanza onoraria.

Sin dalle prime fasi della diffusione del Covid, il generale Lepore ha fornito supporto logistico alla Asl di Taranto e alla comunità ionica. Ha organizzato l’allestimento di un centro vaccinale presso la Svam, offrendo un aiuto fondamentale in un momento critico per la salute pubblica.

Il sindaco Melucci ha evidenziato la professionalità e la rapidità con cui sono state attuate le soluzioni necessarie per affrontare l’emergenza. “La cittadinanza onoraria conferita al generale Lepore è un riconoscimento del suo impegno e servizio alla comunità di Taranto e oltre – ha dichiarato Rinaldo Melucci – La sua leadership è stata fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza della popolazione in momenti critici come quelli causati dalla pandemia”.

Il primo cittadino ha inoltre espresso gratitudine alla Nato per il supporto logistico durante l’emergenza pandemica e ha dato il benvenuto al colonnello Francesco Romano nel suo nuovo incarico al comando del Southern Operational Centre.