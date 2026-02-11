Taranto, ex Ilva: “Adi, rispettato cronoprogramma”

1 mld di investimenti strutturali per le manutenzioni

Prosegue, sul piano industriale, la programmazione delle attivita’ dell’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia sugli impianti principali del sito di Taranto, nel rispetto del cronoprogramma definito. Per quanto riguarda gli altoforni, l’altoforno 2 ha completato le attivita’ di test, riscaldo e riempimento del forno, con ripartenza prevista nei prossimi giorni. Seguira’ la manutenzione programmata dell’altoforno 4, finalizzata alla sostituzione delle piastre, che avra’ inizio il prossimo 28 febbraio e avra’ una durata stimata di circa 60 giorni. Entro tale termine saranno riavviate anche le cokerie (Bat), con la rimessa in esercizio delle batterie 7, 8 e 12, attualmente ferme per interventi di manutenzione sul catalizzatore.

Il completamento di queste operazioni consentira’ di riportare lo stabilimento a una capacita’ produttiva di 4 milioni di tonnellate di acciaio annue entro la fine di aprile 2026, insieme alla ripartenza delle cokerie”. Cosi’ in una nota Adi in a.s.

“A partire da febbraio 2024 – si legge ancora nel comunicato – sono stati destinati oltre 997 milioni di euro ad attivita’ di manutenzione e investimenti industriali, a conferma dell’impegno dell’amministrazione straordinaria nel garantire la piena funzionalita’ degli impianti. Nel corso del 2025, inoltre, il sito industriale di Taranto ha registrato il piu’ alto numero di ore lavorate degli ultimi anni, sia da parte del personale diretto sia delle imprese terze. Questi interventi confermano l’impegno di Adi in a.a. a rendere il sito di Taranto efficiente e operativo, attraverso continuita’ produttiva e investimenti strutturali, in vista della finalizzazione delle procedure di gara in corso”. ( Radiocor)