Taranto, ex Ilva: morto operaio

Non si conosce ancora la dinamica dell’ accaduto che ha portato al decesso di un uomo di 45 anni, nello stabilimento

È notizia di poco fa. Questa mattina un operaio sarebbe deceduto all’ interno dello stabilimento ex Ilva. Non si conoscono le cause al momento né la modalità del tragico avvenimento.

L’ operaio, originario di Alberobello,era a lavoro nel reparto di Acciaieria 2. Era addetto alle valvole di sicurezza.Sarebbe precipitato da una griglia. Pare che sia ceduta facendogli fare un volo dal quinto al quarto piano. Inutili i soccorsi e i tentativi per rianimarlo.

Notizia in aggiornamento