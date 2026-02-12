Taranto, ex Ilva: respinta l’ istanza di dissequestro Altoforno 1

Disposti nuovi accertamenti per l’ incendio del 7 maggio 2025

Il gip del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha rigettato l’istanza di dissequestro dell’Altoforno 1 presentata da Acciaierie d’Italia in As, ex Ilva. La richiesta era stata discussa nell’udienza di lunedì. Nell’ordinanza il giudice – a quanto è dato sapere – avrebbe evidenziato la necessità di mantenere l’impianto sotto sequestro

Lper consentire ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente avvenuto il 7 maggio 2025. Quel giorno un incendio interessò una delle tubiere dell’impianto nelle quali transita aria calda ad alta temperatura utilizzata per la combustione del coke e l’avvio del processo di produzione della ghisa. Dalle immagini delle telecamere interne risulta che alle 11.31 dalla tubiera 11 fuoriuscì un ingente quantitativo di gas incendiato, seguito

dalla proiezione di materiale solido incandescente, con lo sviluppo di un rogo di vaste proporzioni.

Secondo gli investigatori erano in corso operazioni di messa in sicurezza e spegnimento di materiale incandescente. L’evento avrebbe esposto a rischi i lavoratori presenti, sia dipendenti sia di ditte terze. Alcuni addetti si recarono all’unità sanitaria dello stabilimento per ustioni lievi, contusioni ed escoriazioni. Gli organi tecnici hanno ipotizzato un “incidente rilevante” ai sensi del d.lgs. 105/2015, prospettando i reati di incendio colposo, getto pericoloso di cose e omessa

comunicazione di incidente rilevante. (ANSA).

