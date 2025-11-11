Taranto, Iaia: pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesi

“Ulteriore passo avanti decisivo per l’attuazione del Cis di Taranto. Così come ho sempre affermato sin dalla mia nomina a responsabile unico del contratto, assieme a tutti gli Enti coinvolti, intendo caratterizzare il mio mandato con la concretezza”

L’On. Dario IAIA – fanno sapere nella nota – esprime soddisfazione per la pubblicazione della gara relativa al restyling delle mura aragonesi della Città Vecchia di Taranto. La scadenza per la presentazione delle domande sarà il prossimo 9 dicembre.

“Questo termine rappresenta un ulteriore passo avanti decisivo per l’attuazione del Cis di Taranto. Così come ho sempre affermato sin dalla mia nomina a responsabile unico del contratto, assieme a tutti gli Enti coinvolti, intendo caratterizzare il mio mandato con la concretezza. Questo ulteriore appalto – continua – interessa un altro luogo simbolo della nostra Città, una strada panoramica sul mar grande dalla quale si può ammirare la bellezza e la unicità del Golfo di Taranto, isole comprese. L’impegno che il Governo ha assunto con Taranto e i tarantini anche attraverso la mia nomina è serio e puntuale: restituire attenzione alla Città non solo in ambito industriale, ma anche attraverso una puntuale riqualificazione di diverse aree della stessa. Ringrazio gli uffici coinvolti per la puntualità con cui stanno portando avanti questo impegno, il nostro lavoro è finalizzato a far sì che le risorse messe a disposizione dal Governo vengano realmente investite per il miglioramento del nostro territorio. Dobbiamo invertire la tendenza e smentire il paradigma secondo il quale al sud vi è una seria incapacità di spesa dei fondi pubblici.

In pochi mesi queste risorse stanno diventando investimenti ed opere per la Città al fine di proiettarla in un futuro più roseo.

L’intervento, dell’importo complessivo di 7 milioni di Euro, riguarderà la riqualificazione del sistema delle mura che costeggiano la Città Vecchia, la realizzazione di camminamenti e piattaforme a mare per la balneazione e la ristrutturazione di corso Vittorio Emanuele II anche attraverso la sostituzione dell’attuale parapetto con una balaustra in acciaio verniciato tipo corten.”

