Taranto, incendio nei pressi dello stadio Iacovone

La nube di fumo denso e nero è visibile nel raggio di centinaia di metri

É di qualche minuto fa, il propagarsi di un principio di incendio nei pressi del nuovo stadio Erasmo Iacovone. Un’ alta colonna di fumo denso e nero è visibile anche a distanza di centinaia di metri. Si tratterebbe di una zona adiacente alla sede dell’ ex Enaip. Sarà fondamentale circoscrivere le fiamme per evitare eventuali danni alle strutture circostanti. Al momento non si conoscono le cause, né sono state registrate altre anomalie.

*notizia in aggiornamento