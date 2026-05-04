Taranto, Kyma Mobilità approva il bilancio 2025: risultato positivo e focus su sostenibilità

La presidente Gira: “Risultato frutto del lavoro del personale e base per il potenziamento del trasporto pubblico locale”

Si è svolta oggi, presso Palazzo di Città, l’assemblea dei soci di Kyma Mobilità S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Taranto, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2025. Alla seduta ha preso parte l’assessore alle Società Partecipate, Gianni Cataldino.

Per la società erano presenti la presidente Giorgia Gira, il vicepresidente Fabrizio Internò, la consigliera Tullia Cuzzocrea e la responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità, Marilena Passeretti, oltre ai componenti del collegio sindacale. Il bilancio 2025 si è chiuso con un utile pari a 265 mila euro, risultato che, secondo la società, conferma la solidità della gestione operativa.

“Questo bilancio rappresenta la base per proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi, potenziamento dei parcheggi e promozione di una mobilità sempre più sostenibile per la nostra città. – Ha dichiarato la presidente Gira – “Il risultato positivo scaturisce dalla dedizione e professionalità del personale, che rappresenta il vero motore di Kyma Mobilità, e al quale va il nostro ringraziamento, esteso anche alle sigle sindacali del settore”.

Il risultato conseguito nel 2025, sottolinea la società, rafforza la strategia orientata all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica del parco mezzi, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico locale un’alternativa sempre più efficiente e vicina alle esigenze della cittadinanza.