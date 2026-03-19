Taranto, Kyma Mobilità ripristina il servizio serale a Lido Azzurro

Da sabato 21 marzo riprenderanno le corse e la Polizia Locale presidierà la tratta con un controllo mirato

“Da sabato 21 marzo, Kyma Mobilità ripristinerà il servizio serale a Lido Azzurro soppresso a seguito dei recenti atti violenti che hanno avuto conseguenze per il personale e i passeggeri a bordo di un autobus preso di mira da teppisti. La Polizia Locale presidierà la tratta riattivata con un controllo mirato.” Ad annuncialo la società partecipata del Comune attraverso una nota.

La decisione, presa di concerto con il Comune di Taranto, va nella direzione concordata ieri in Prefettura durante il vertice sulla sicurezza alla presenza del Prefetto, del Questore, dei Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, dell’assessore comunale alle Partecipate, Gianni Cataldino e della presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira.

“Si tratta di una prima azione in attesa del Tavolo tecnico-operativo su Lido Azzurro, coordinato dal Questore, che servirà a definire strategie preventive e modalità d’intervento strutturate per contrastare il ripetersi di analoghe criticità in futuro. – Prosegue la nota – Come avvenuto in precedenza in altre zone della città per episodi simili, fondamentale resta la collaborazione dei cittadini per segnalare alle forze di Polizia azioni che vanno a minare la percezione della sicurezza nel loro rione. L’azienda e il Comune di Taranto saranno sempre al fianco del Personale e dell’utenza, al fine di garantirne la sicurezza e l’incolumità.”