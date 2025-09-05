Taranto: nasce il centro di giustizia riparativa

In Vico Sant’ Agostino la sede definitiva

É stato istituito con delibera di giunta, dal comune di Taranto, il Centro per la Giustizia Riparativa, competente per l’intero Distretto della Corte d’Appello di Lecce.

“Taranto si dota di uno strumento innovativo di giustizia, capace di guardare oltre la punizione e di puntare alla ricostruzione dei legami sociali”-ha affermato il sindaco Bitetti. “La nostra città diventa protagonista di un cambiamento culturale che valorizza la comunità come luogo di riconciliazione.”

Fanno sapere dal comune che si tratta di un passaggio storico e di grande rilevanza: Taranto diventa punto di riferimento della giustizia riparativa in attuazione della Riforma Cartabia, che ha introdotto in Italia una disciplina organica della giustizia riparativa.

Il nuovo Centro sarà uno spazio dedicato al dialogo, alla mediazione dei conflitti in ambito penale e alla promozione di una cultura della pace. Vittime, autori di reato e comunità potranno accedere, previo libero consenso informato, ai programmi di giustizia riparativa per affrontare il conflitto legato al reato e costruire insieme forme di riparazione delle conseguenze dell’offesa.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione con Studio IRIS – Società Cooperativa Sociale, individuata dal Ministero della Giustizia come ente specializzato nella gestione dei programmi di mediazione penale e giustizia riparativa, che garantirà professionalità e continuità operativa.

Elemento qualificante sarà anche il protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche che avrà il compito di formare i futuri mediatori esperti.

“Il nostro impegno- aggiunge l’ Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Abitative, Sabrina Lincesso – è costruire una città che sappia prendersi cura delle persone e delle relazioni. La giustizia riparativa è un’occasione per dare voce sia alle vittime sia a chi ha commesso errori, permettendo alla comunità di crescere in consapevolezza e responsabilità. Taranto, ancora una volta, si conferma laboratorio di innovazione sociale e di welfare di comunità.”

In attesa della sede definitiva che sarà in vico Sant’ Agostino 1, sarà ubicato in via temporanea presso i locali della Direzione Servizi Sociali, in via Lazio 45.