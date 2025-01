Taranto, nasce il polo dell’innovazione: stanziati 2 milioni per il Tecnopolo Mediterraneo

Al via l’ambizioso progetto che trasformerà il capoluogo pugliese in un centro di ricerca d’eccellenza

Un nuovo capitolo si apre per il futuro industriale e tecnologico di Taranto. Il Ministero dell’università e della ricerca ha dato il via libera al finanziamento di 2 milioni di euro per l’avvio del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un progetto destinato a rivoluzionare il panorama della ricerca e dell’innovazione nel Mezzogiorno.

“Si tratta di un’opportunità unica per la crescita del Sud”, ha dichiarato il ministro Anna Maria Bernini, sottolineando come il Tecnopolo sia destinato a diventare un punto di riferimento non solo a livello locale ma per l’intero sistema Paese. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sviluppo che vede il capoluogo ionico protagonista della transizione ecologica nazionale. Il nuovo polo scientifico, infatti, potrà fungere da catalizzatore per le attività previste dal Piano Just Transition Fund, configurandosi come un centro strategico per l’implementazione delle politiche di sviluppo sostenibile.