Taranto, Palazzo Troilo per le giornate FAI

Per le giornate Fai di Primavera, che si stanno svolgendo oggi sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in tutta Italia, ila Taranto sarà accessibile Palazzo Troilo. Affacciato sulla piazza della Cattedrale nella Città Vecchia, Palazzo Troilo è uno storico edificio settecentesco recentemente restaurato che diventerà un nuovo spazio culturale cittadino. Attualmente è sede operativa del Comitato dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. È possibile visitare gli ambienti storici e il suggestivo piano di copertura con vista sulla Cattedrale di San Cataldo.