Taranto, Ponte Girevole chiuso per un lampione pericolante: nessun ferito

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono durate poco più di 40 minuti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

Nella serata di sabato 1 novembre il Ponte Girevole è stato chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di intervento urgente di messa in sicurezza a causa di un lampione pericolante, segnalato da alcuni cittadini.

Sul posto sono giunti la Polizia Locale, che ha bloccato la circolazione ai veicoli e ai pedoni, e i Vigili del Fuoco. Le operazioni sono durate poco più di 40 minuti, al termine delle quali il ponte è stato riaperto.

L’avvenimento non ha provocato feriti ne danni alle auto, ma ha riaperto di dibattito sullo stato di manutenzione del Ponte Girevole, simbolo identitario della città ionica.