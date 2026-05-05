martedì 5 Maggio 26
CP

Taranto, presentata la quarta edizione del Tef 2026

Primo Piano

Articoli Correlati

Taranto, allarme bomba in via Medaglie d’oro

CP -
Lo scorso 23 aprile, si era verificato un altro episodio simile Verso le 13.30 di martedì 5 maggio, è stata ritrovata una valigia abbandonata,...
Read more

Confartigianato, “Taranto può farcela, se…”

CP -
La seconda giornata del forum si è concentrata su una domanda decisiva: le opportunità oggi presenti sul territorio sono realmente accessibili al sistema produttivo...
Read more

Scontro tra ambulanza privata e auto in viale Unità d’Italia: traffico in tilt

CP -
Secondo una prima ricostruzione, il mezzo di soccorso avrebbe urtato la vettura durante una manovra di sorpasso, senza l’attivazione dei segnali acustici. L’impatto ha...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand