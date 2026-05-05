Taranto, presentata la quarta edizione del Tef 2026

L’evento, che si svolgerà il 21 e 22 maggio, sarà caratterizzato da incontri e panel su innovazione e transizione energetica

Torna il Taranto Eco Forum. Il 21 e 22 maggio la città ospiterà la quarta edizione del TEF 2026, con un programma ampliato tra sostenibilità, innovazione e transizione energetica.

L’evento, presentato al Castello Aragonese, si terrà al Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. Organizzato da Eurota ETS, Futureventi e RemTech Expo, il forum prevede 11 tavole tematiche su bonifiche, economia circolare, energia, IA e blue economy, oltre a quattro sessioni generaliste e un tour aziendale il 20 maggio. Coinvolti partner come Eni ed Edison.

“Il TEF si conferma uno spazio di confronto proficuo, capace di generare progetti e opportunità”, ha detto il presidente Eurota Patrick Poggi. Per Vito Felice Uricchio, commissario per le bonifiche e coordinatore del Comitato scientifico del TEF, “la rigenerazione attiva trasforma le ferite del passato in laboratori di futuro”.

Silvia Paparella (general manager RemTech Expo) ha definito l’evento “strategico per accompagnare i territori nei processi di transizione”, mentre l’ammiraglio Andrea Petroni, comandante marittimo Sud, ha parlato di “luogo essenziale per costruire una visione comune”. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato che “la transizione ecologica è un percorso concreto”, e il direttore del dipartimento Jonico UniBa Paolo Pardolesi ha evidenziato il valore scientifico del forum. Per Leonardo Mazza (Puglia Green Hydrogen Valley Project Director – Edison) il TEF è “fondamentale per il dialogo sulla transizione energetica”. (Ansa)