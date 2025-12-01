Taranto, primo Congresso del Partito Liberaldemocratico

Eletto segretario provinciale Franz Renzullo

Si è svolto ieri, domenica 30 novembre 2025, il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico di Taranto, che ha registrato – fanno sapere – una grande partecipazione di tesserati e simpatizzanti. Assemblea aperta con l’insediamento del seggio, presieduta da Giovanni Cecafosso, componente della segreteria regionale del partito, guidato a livello nazionale dall’on.le Luigi Marattin. Presenti il segretario regionale Matteo Viggiani, Giammaria Zilio della direzione nazionale, Fabrizio Manzulli, già vice sindaco di Taranto, referente del partito nel periodo in cui si era ancora in attesa di definizione delle strutture organizzative locali. Periodo che ha registrato la chiamata alle urne per la elezione del nuovo sindaco della città capoluogo. Elezioni che hanno visto il Partito Liberaldemocratico, ancora in fase di perfezionamento della sua costituzione, raggiungere un primo importantissimo traguardo. Antonio Quazzico, infatti, è il primo consigliere comunale eletto in Italia nelle file dei Liberaldemocratici. Presente anche l’avv.to Paola Tagariello presidente del consiglio di amministrazione della partecipata Kyma Servizi. In rappresentanza del sindaco Bitetti – aggiungono – l’assessore Gianni Cataldino che ha portato i saluti dell’amministrazione e consegnato un messaggio del primo cittadino: “Grazie per l’invito. Desidero ribadire quanto i partiti politici restino fondamentali nella formazione della classe dirigente: è stato così nel passato e deve tornare ad esserlo oggi. Servono luoghi in cui maturano competenze, responsabilità e visioni per il futuro delle comunità. In questo quadro, lo spazio riformatore e pragmatico del centro nella politica italiana è una prospettiva a cui guardiamo con grande attenzione.

Il Partito Liberaldemocratico è parte importante della nostra amministrazione, portando un contributo di competenza, equilibrio e capacità di dialogo, elementi essenziali per affrontare le sfide che attendono la città. Un ringraziamento sentito al consigliere Antonio Quazzico per il suo lavoro in Consiglio comunale e alla presidente di Kyma Servizi, Paola Tagariello, per l’impegno con cui guida un settore cruciale per Taranto.

Voglio rivolgere un apprezzamento particolare a Fabrizio Manzulli, per il suo contributo importante alla politica tarantina e nazionale: prima come amministratore, oggi come leader politico capace di portare idee, metodo e serietà. Un plauso, infine, ai dirigenti e ai militanti del PLD per ciò che fanno quotidianamente per Taranto.

A tutti voi un grazie e il mio più sincero augurio di buon lavoro.”

Tra gli ospiti il segretario cittadino di Azione, Tommy Lucarella. Unica mozione presentata, segno di un partito in cui si discute e ci si confronta arrivando a sintesi unitaria, presentata dall’ avvocato Franz Renzullo che è stato quindi eletto primo segretario provinciale. Definita anche la direzione provinciale composta da: Giuseppe Iaia, Paola Angelini, Piermichele Dimagli, Andrea Manco, Giovannella Epifani, Pierpaolo Carabotta, Vitantonio Angiulli, Angela Pietra Blasi .

Questa invece la segreteria provinciale, così composta:

Giammaria Zilio – delega alle Politiche Urbane e Sicurezza sul Lavoro

Francesco Ruggieri – delega alla Comunicazione a Rapporti con Le Organizzazioni Politiche e Sindacali

Flora Pignatelli delega alla Qualità della Vita, Pari Opportunità e Formazione

Marco Caramia – delega all’agricoltura, Politiche Energetiche, Economie del Mare, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente

Fabrizio Manzulli – delega allo Sviluppo Economico, Infrastrutture Strategiche, Turismo ed Innovazione Digitale.

Una nota di rilievo – concludono – in relazione alla composizione degli organi statutari del partito è quella di una prevalenza di giovani e di donne che, è stato ribadito più volte, con il contributo garantito dalla contestuale presenza di chi ha già consolidato un importante esperienza politica, sapranno esprimere al massimo le proprie potenzialità in termini di idee, di energie, di risorse.

In tutti gli interventi si è segnalata la necessità di traguardare come obiettivo prioritario, la costruzione di un’area politica strutturata che metta insieme tutte le forze liberali e riformiste; tornare a definire i confini di un centro che oggi è confuso in due aree politiche, centro destra e centro sinistra, che non rappresentano la storia, la cultura e il sentire comune degli italiani. Sicuramente una delle cause dell’allontanamento dei cittadini dalla politica e dal voto. In questa ottica nell’assembla nazionale dello scorso 29 novembre a Roma Marattin e Carlo Calenda, leader di Azione, hanno avviato un percorso per un intesa che non sia solo elettorale. Per Taranto si è parlato del Progetto Taranto 2030, un piano di rinascita urbana e riconversione economica che mira a trasformare Taranto in una città più sostenibile, attrattiva e produttiva. Una città industriale ma pienamente ecocompatibile e capace di valorizzare le tante risorse di cui dispone.

Contatti stampa:

Avv. Franz Renzullo

Segretario Provinciale

Cell. 340 081 6916

Dott. Francesco Ruggieri

Componente segreteria provinciale

Delega alla Comunicazione e ai

Rapporti con le organizzazioni

Politiche e sindacali

Cell. 392 916 89 12