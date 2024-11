Taranto, rifacimento strade provinciali al confine con la Basilicata

La Provincia jonica investe 3 milioni di euro per il rinnovamento di quattro strade cruciali, migliorando la sicurezza e l’accessibilità nell’area occidentale che si affacciano sulla regione lucana

La Provincia di Taranto ha avviato un’importante riqualificazione delle strade nell’area occidentale, dimostrando un forte impegno non solo per le arterie principali, ma anche per i tratti meno trafficati, ma altrettanto significativi.

Quattro strade al confine tra Puglia e Basilicata, sono state oggetto di lavori di manutenzione che hanno compreso la stesura di nuovo asfalto, l’installazione di barriere metalliche e il ripristino della segnaletica. In particolare, la Sp 2 (Ginosa – Bernalda contrada Masseria Tarantini), la Sp 3 (Ginosa – Montescaglioso), la Sp 11 (Ginosa – Bernalda contrada Montedoro) e la Sp 19 (Laterza – Santeramo).

I lavori, durati circa tre mesi, hanno comportato una spesa di circa 3 milioni di euro, finanziati sia dalla Provincia che dal Ministero delle Infrastrutture.

“Parliamo di tratti stradali che vedono non solo il passaggio di auto, ma anche di mezzi pensanti per la forte presenza di imprese che producono conglomerati bituminosi e cementizi nonché aziende agricole nella zona a cavallo tra le due regioni – ha dichiarato il presidente della provincia di Taranto, Rinaldo Melucci – La manutenzione straordinaria era, quindi, un impegno a cui questa Amministrazione non poteva rimanere indifferente per la sicurezza degli utenti”.