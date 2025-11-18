Taranto, San Cataldo: “Operativo nel 2026”

Colacicco: “Un momento istituzionale utile a condividere con i 29 sindaci la fase finale dell’ opera”





Prima riunione della Conferenza dei sindaci all’interno del nuovo ospedale San Cataldo, dove il commissario dell’Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, e il sindaco Piero Bitetti hanno fatto il punto sul cronoprogramma e sulle attività in corso.

Colacicco ha definito l’incontro “un momento istituzionale” utile a condividere con i 29 sindaci la fase finale dell’opera, ricordando che alcune procedure erano state rallentate “per la necessità di autorizzazioni e atti legati al commissariamento del Comune”. Il nuovo ospedale avrà 723 posti letto, 21 sale operatorie e reparti di nuova attivazione, dalla cardiochirurgia al maxillo-facciale, oltre alla prospettiva della piena integrazione universitaria.

La data di ingresso dei primi pazienti resta fissata a luglio 2026, quando inizierà anche il trasferimento dei reparti da Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Bitetti ha rimarcato la necessità di colmare “il disequilibrio numerico del personale sanitario” che penalizza l’area ionica, ribadendo l’obiettivo di far diventare il San Cataldo un futuro Policlinico: “Siamo sul pezzo, non molliamo di una virgola”. L’Asl ha intanto avviato i collaudi delle apparecchiature: arrivate le prime Tac e risonanze, mentre prosegue l’installazione delle grandi macchine. «Non può esserci un reparto non collaudato», ha precisato Colacicco. ( Ansa)