Taranto, Stadio Valente: l’ ispirazione del gabbiano in volo

Polo Sud e riforma della giustizia: il debutto del Comitato per il Si

CP -
L' Avv. Francesca Arrè, consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Castellaneta, è la portavoce in provincia di Taranto del Comitato Lo scorso sabato,...
A.S.D. Pro Massafra, la “Partita del cuore” per la fibrosi cistica

CP -
di Angelo Nasuto L' appuntamento è per il 22 dicembre allo stadio Italia, dove si affronteranno gli imprenditori locali con l’ASD contro l’attuale amministrazione...
Manduria, tragedia in ospedale

CP -
Muore una giovane ragazza di 19 anni Questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, una 19enne è morta a causa di una grave forma di anemia. A...
