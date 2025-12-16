Taranto, Stadio Valente: l’ ispirazione del gabbiano in volo

L’ adeguamento del campo scuola Salinella di Taranto rientra nei progetti di riqualificazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026

Lo Stadio di Atletica Leggera “Giuseppe Valente” è stato inaugurato nel 2024, nell’area precedentemente occupata dal “Camposcuola” nel rione Salinella. É prevista una nuova copertura leggera e traslucida dalla forma dinamica, ispirata al profilo di un gabbiano in volo, simbolo della città e dei suoi mari. L’area comprende nuovi spazi polifunzionali, una facciata in policarbonato, aree inclusive, tribune e torri faro.

Il progettista è Gau Arena.

La copertura – fanno sapere- in acciaio e alluminio con sbalzi fino a 14 metri offrirà dinamicità all’impianto e la facciata in policarbonato creerà un effetto “lanterna”, mentre tutti gli spazi per atleti e pubblico saranno riqualificati, con le aree esterne, l’area fitness inclusiva, le nuove tribune e le torri faro.

