Taranto, un milione di euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo Pietro Nenni

Le risorse messe a disposizione dal Ministero sono pari ad 850mila euro a cui andranno ad aggiungersi i 150mila già stanziati dall’Amministrazione comunale

Il Comune di Taranto è stato ammesso al finanziamento del Dipartimento per lo Sport per la riqualificazione dell’impianto sportivo Pietro Nenni del Quartiere Paolo VI. Il progetto rientra nel programma dell’amministrazione comunale che punta alla rigenerazione delle aree periferiche, alla promozione dello sport per favorire la coesione sociale, il benessere individuale e della collettività ed il miglioramento della qualità della vita. Le risorse messe a disposizione dal Ministero sono pari ad 850mila euro a cui andranno ad aggiungersi i 150mila già stanziati dall’Amministrazione comunale.

“Poter contare su questo contributo consentirà all’Amministrazione di rafforzare e proseguire l’impegno verso la promozione della salute, del benessere e della coesione sociale. – Ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci – Sosteniamo con convinzione che lo sport sia uno strumento potente per elevare la qualità della vita, specialmente tra i giovani, e per sviluppare una comunità più forte e unita. Rimettere a nuovo l’impianto del quartiere Paolo VI rappresenta un investimento significativo non solo a livello economico, ma soprattutto in termini di capitale sociale.”

“Come Amministrazione – ha aggiunto il sindaco Melucci – stiamo lavorando con il massimo impegno per realizzare le condizioni in grado di dare vita ad un ambiente dove lo sport possa essere praticato contando su impianti moderni e funzionali. Quest’anno siamo ‘Città Europea dello Sport’, il prossimo saremo la sede dei XX Giochi del Mediterraneo: si tratta di due grandi sfide che dovranno misurare la nostra dimensione internazionale, ma siamo determinati a trasformarle in opportunità. – Conclude – Del resto, le infrastrutture che si stanno realizzando, unite a quelle già operative, lasceranno a Taranto una eredità la cui portata appare davvero notevole se solo si pensa ai ritorni economici per l’intero territorio.”

Si ricorda che gli interventi finanziati dal Ministero dello Sport tramite l’Avviso “Sport e Periferie” prevedono, in via prioritaria, il recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città, attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, ma anche la realizzazione di nuovi impianti sportivi.