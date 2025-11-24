Taranto, vertenza Cittadella della Carità: interviene l’ Arcivescovo

La Curia è pronta a pagare gli stipendi del mese di ottobre

L’ Arcivescovo Ciro Miniero scrive una lettera alle organizzazioni sindacali. L’ impegno preso è chiaro: sarà effettuato il pagamento degli stipendi ai dipendenti della Fondazione.

“Avendo avuto contezza della situazione critica che la Fondazione Cittadella della Carità sta attraversando, al fine di consentire preliminarmente la prosecuzione dell’attività sanitaria nonché l’iter procedurale del concordato preventivo, la Diocesi dà la disponibilità al pagamento degli stipendi di ottobre”.

I 160 lavoratori che operano nella struttura situata nel quartiere Paolo VI, registrano un segnale positivo nella crisi in corso da mesi.

“A tal uopo – continua il Vescovo – si sta confrontando con i tecnici per individuare la forma tecnico giuridica che consente l’apporto di quanto necessario nel rispetto e nella tutela di tutte le parti. Si vogliono rassicurare altresì le organizzazioni sindacali, che in previsione del fulcro del concordato preventivo, la Diocesi continuerà ad essere presente nel condividere e rispettare la rnission della Fondazione, confidando nel lavoro del Consiglio di Amministrazione di cui ha piena fiducia”.

“E’ giunta una pec del Vescovo che, accogliendo il nostro grido di aiuto, ha comunicato che si impegna come Diocesi – fa sapere Sardelli della Fp CGIL di Taranto – non solo al pagamento degli stipendi, ma anche al salvataggio della Fondazione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi”.

“Consideriamo, queste dichiarazioni di S.E. – commenta Ciraci della CISL FP – come un importante segnale di responsabilità e di condivisione delle problematiche che da mesi attanagliano la suddetta struttura sanitaria”. Intanto il prossimo 26 novembre ci sarà l’udienza in tribunale per il concordato preventivo.