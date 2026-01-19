Taranto,ex Ilva: stop temporaneo delle batterie a coke

I forni saranno mantenuti in riscaldo al fine di preservarne l’integrità e garantirne il riavvio al termine della manutenzione, prevista per il prossimo 30 aprile

Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che, per effettuare gli interventi di manutenzione del catalizzatore dell’impianto desolforazione dell’area sottoprodotti, oggi sono iniziate le attività per la fermata temporanea delle batterie di forni a coke attualmente attive, n. 7, 8 e 12, mentre la batteria n. 9 è già ferma e in riscaldo.

L’intervento – fanno sapere – è stato pianificato nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza e sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte del Mase e degli altri Enti competenti. Proseguiranno – concludono – i controlli ambientali e i monitoraggi in continuo per garantire la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni AIA.

