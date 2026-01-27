Tavolo Giochi del Mediterraneo, cantieri a buon punto

All’incontro, organizzato dal commissario Ferrarese, hanno partecipato Decaro, Abodi connesso da remoto, Bitetti e Palmisano. Si è discusso sull’avanzamento dei cantieri e dell’organizzazione dell’evento

Bene il primo incontro tecnico sui Giochi del Mediterraneo. Ieri alla riunione organizzata a Palazzo Troilo a Taranto dal Commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese hanno partecipato il neo Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente della Provincia Gianfranco Palmisano. Ferrarese, puntando i riflettori sullo stato dell’arte dei lavori ha spiegato che si trovino a un buon punto: dei 41 cantieri che stiamo portando avanti, tre sono già terminati e oggi ne abbiamo inaugurato un altro a Fasano. “Abbiamo risparmiato – ha detto il Commissario – praticamente in tutto circa 20 milioni di euro. Dieci milioni li abbiamo già utilizzati sugli impianti, mentre i restanti dieci vogliamo destinarli a parcheggi, agli interventi aggiuntivi sullo stadio, alle piscine, alle strade, alla facciata del Comune di Taranto e alla piazzetta che ci siamo impegnati a realizzare”.

Collegato da remoto il ministro dello Sport Andrea Abodi. “Abbiamo parlato – ha spiegato Ferrarese – di trasporti, di ambiente, della necessità di migliorare le strade che saranno sotto gli occhi dei media internazionali. Lavoreremo insieme da oggi alla fine dei Giochi per centrare l’obiettivo. Non possiamo aspettare che i fondi si liberino attraverso i collaudi, sarebbe troppo tardi. Proprio ieri ho inviato al Governo una nota per essere autorizzato a utilizzare le somme prima, almeno la metà. Molte opere sono quasi terminate e abbiamo bisogno di accelerare”.

Ferrarese ha annunciato che la commissione internazionale sta già valutando le proposte per le cerimonie di apertura e chiusura.

Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, emerge “una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, che comprende Governo, Regione, Provincia, Comune e Comitato dei Giochi, con il coinvolgimento dei tecnici e delle varie strutture. Ci sono da superare ostacoli che stiamo affrontando con dei tavoli tematici ad hoc che riguardano sanità, protezione civile, trasporti, pulizia delle aree parcheggio, rifacimento delle strade. Tutte attività indispensabili per essere attrattivi”.

Dell’accoglienza e della manutenzione del territorio, sono prerogative di cui si sta occupando l’Ente Provincia. Lo ha riferito, a margine dell’incontro, Palmisano: “Abbiamo fatto dei progetti, delle stime, ci stiamo preoccupando dei collegamenti per gli atleti e gli ospiti che dovranno godere del territorio, che sarà pulito e organizzato. Questo è tra i nostri obiettivi principali e stiamo lavorando per restituire ai turisti una terra migliore” conclude il presidente della Provincia.

