mercoledì 3 Dicembre 25
UGL Metalmeccanici, proclamato lo sciopero a oltranza

Ex Ilva, Maiorano (FdI) a Urso: “Subito un tavolo istituzionale per ascoltare i lavoratori”

CP -
Il deputato di Fratelli d'Italia ha chiesto di ascoltare le istanze delle rappresentanze sindacali e che venga convocato, immediatamente un tavolo istituzionale, che coinvolga...
Incidente Bonillo, famiglia chiede maxi risarcimento

CP -
La famiglia della 19enne tarantina, scomparsa in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto tra il 7 e l’8 marzo 2024 in via Mediterraneo, ha...
Taranto, scuole chiuse per allerta meteo

CP -
E' quanto si apprende dall'ordinanza comunale n75 diramata nelle ultime ore firmata dal sindaco Piero Bitetti Chiusi domani gli istituti scolastici, aree verdi e...
