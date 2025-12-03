UGL Metalmeccanici, proclamato lo sciopero a oltranza

È quanto comunica nella nota stampa ufficiale, il segretario provinciale di Taranto Alessandro Dipino, in seguito alla grave situazione che coinvolge Acciaierie d’Italia e l’intero indotto

UGL Metalmeccanici proclama, con effetto immediato, lo sciopero ad oltranza. È quanto comunica nella nota stampa ufficiale, il segretario provinciale UGL Metalmeccanici Taranto Alessandro Dipino, in seguito alla grave situazione che coinvolge Acciaierie d’Italia e l’intero indotto.

La protesta nasce anche in seguito al confronto con la Segreteria Confederale UGL di Taranto è durerà sino a quando non saranno attuate tutte le azioni necessarie certe circa il futuro occupazionale: “La soluzione – dichiara Dipino nella nota stampa – è stata continuamente rinviata nel tempo ed adesso i lavoratori vogliono ricevere risposte. Ne hanno il diritto! Tutte le parti in causa, ognuna per le proprie competenze, a partire dal governo centrale e sino ad arrivare agli enti locali, dovranno assumersi la responsabilità politica e morale nei confronti di questi lavoratori, a fronte dei continui dinieghi posti sui tavoli che impediscono qualsiasi iter di rilancio dello stabilimento”

“Non basta dichiararsi a favore dei lavoratori” ma è necessario “dare un segno tangibile, concreto, attraverso soluzioni responsabili e trasparenti”, conclude UGL Metalmeccanici Taranto.