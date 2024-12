UniSalento: incontro con gli studenti del De Sanctis-Galilei di Manduria

Il rettore Fabio Pollice presenta l’offerta formativa alla scolaresca, sottolineando l’importanza di valorizzare le risorse locali e promuovere un’istruzione di eccellenza

Il 5 dicembre scorso, il rettore dell’università del Salento, Fabio Pollice, ha presentato l’offerta formativa dell’ateneo agli studenti del liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, in un incontro coinvolgente presso il teatro dell’istituto. Accompagnato dal professor Marco Turi e da Serena Buccarella e Ivana Ingrosso, il rettore ha dialogato con gli studenti, sottolineando il valore del territorio e l’importanza di valorizzare le risorse locali, evidenziando che cercare opportunità altrove non è sempre necessario.

Durante l’incontro, Pollice ha ribadito il ruolo di UniSalento come istituzione che unisce attenzione al territorio ed eccellenza formativa, in particolare nei settori dei Beni Culturali e dell’Archeologia, in perfetta sintonia con la ricchezza storica del Salento. Ha anche messo in risalto la qualità dei corsi di Ingegneria e Medicina, quest’ultimo recentemente istituito. L’Università si distingue per la sua inclusività, testimoniata da uno sportello d’ascolto per studenti.

“La passione e l’entusiasmo del Rettore e dei suoi collaboratori – ha commentato la dirigente Maria Maddalena Di Maglie – sono stati fonte di grande ispirazione. Il nostro liceo condivide i valori espressi: inclusività, sviluppo delle competenze e senso di appartenenza al territorio. In un momento in cui molti giovani guardano oltre i confini regionali, è fondamentale valorizzare le eccellenze locali senza rinunciare a un’istruzione di alta qualità.”

L’evento si inserisce in una serie di iniziative per rafforzare il legame tra UniSalento e le scuole locali, orientando gli studenti verso scelte universitarie consapevoli. Presso il Liceo De Sanctis-Galilei, grazie al coordinamento della professoressa Maria dei Fiori Zingarello Pasanisi, sono stati avviati corsi del Pnrr su temi come intelligenza artificiale e disuguaglianze sociali. Al termine della giornata, UniSalento ha donato al liceo una targa commemorativa, simbolo di una collaborazione proficua e duratura tra istituzioni accademiche e scolastiche, a beneficio della comunità studentesca e del territorio.