Urso: “nazionalizzare l’ex Ilva non è tra casi previsti dalla Carta”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy frena sull’ipotesi di nazionalizzazione dello stabilimento siderurgico: “Lo Stato può intervenire solo nei limiti fissati dalla Costituzione”

“Quando si parla di nazionalizzazione, quindi di esproprio di un’attività produttiva, io vorrei riportare l’attenzione sulla nostra Costituzione: è su quella che ho giurato. Lo Stato può intervenire, sì, ma solo nei limiti previsti dalla nostra

Carta”. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , intervenendo al Tavolo Ilva in corso al Mimit e leggendo ai presenti l’articolo 43 della Costituzione italiana.

“L’articolo 43 è molto chiaro: ‘A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante

espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o

categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio ed

abbiano carattere di preminente interesse generale’. L’Ilva , non rientra tra le categorie previste: non è un servizio pubblico

essenziale, non riguarda le fonti di energia né configura una situazione di monopolio”, ha spiegato.

