Urso telefona a Decaro: congratulazioni e confronto su Ex Ilva

Regionali, Laterza: Lopane non eletto per una manciata di voti

CP -
"Resta l’amarezza per non essere riusciti a garantire il seggio per la nostra provincia con la lista 'Per la Puglia...Attendiamo riscontri ufficiali" Sarebbero 9 i...
Ex Ilva, cordata Flacks Group in visita agli impianti

CP -
L'altro soggetto in corsa è Bedrock, già presente nella precedente procedura conclusa a gennaio.Ci sarebbero inoltre due gruppi extraeuropei interessati, che hanno chiesto al...
Taranto, “Se toccano una, toccano tutte”: Alzàia Onlus in corteo

CP -
La facciata di Palazzo di Città si è illuminata per ricordare che  è #25novembre tutti i giorni Un corteo partito alle 17.30, dall' Arsenale Militare...
