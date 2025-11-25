Urso telefona a Decaro: congratulazioni e confronto su Ex Ilva

Tra i temi affrontati nella telefonata anche i principali dossier di politica industriale della Puglia

Il Ministro delle Imprese e del

Made in Italy, Adolfo Urso , ha telefonato ad Antonio Decaro, rivolgendogli le proprie congratulazioni per l’elezione a presidente della Regione Puglia. Lo si apprende dal Mimit.

Nel corso del colloquio, definito “proficuo e cordiale”, Urso ha illustrato a Decaro in modo dettagliato i principali dossier di politica industriale che interessano il territorio regionale.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla vicenda dell’ex Ilva , anche in vista dell’incontro unitario con organizzazioni sindacali, Regioni ed enti locali sedi degli stabilimenti del Gruppo, in programma al Mimit venerdì 28 novembre. (ANSA).

