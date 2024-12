Vertenza Multiservizi, prorogato il contratto fino al 31 marzo 2025

I sindacati esprimono soddisfazione per la decisione, sottolineando l’importanza di non ridursi all’ultimo istante per rimodulare la gara d’appalto e trovare le risorse economiche adeguate

“Proroga del servizio fino al 31 marzo 2025 e impegno a rimodulare la gara d’appalto al Comune di Taranto, al fine di trovare le risorse finanziarie necessarie per salvare posti di lavoro e servizi.”

Termina così il sit-in di oggi dei 150 lavoratori dell’appalto Comune che al 31 dicembre rischiavano di perdere il loro lavoro dopo quasi 25 anni di servizio in favore di varie funzioni pubbliche: dai servizi di guardiania e portierato, passando per i delicati settori di archivio, anagrafe e biblioteca. I lavoratori sotto le sigle di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, in vista della fatidica data di interruzione del rapporto di lavoro, hanno presidiato, questa mattina, gli ingressi degli uffici comunali di via Plinio.

È stato l’assessore comunale Marcello Murgia, con delega al Patrimonio, a dare queste rincuoranti notizie ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentanti sindacali. “Si tratta di un segnale che consente a 150 famiglie di traguardare le festività natalizie con un minimo di serenità in più – ammettono Paola Fresi, Luigi Spinzi e Carmelo Sasso, rispettivamente segretari territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti – un segnale di distensione che vogliamo leggere come un impegno concreto da parte di questa giunta e da parte dell’assessore Murgia che dal principio di questa vicenda ci ha manifestato non solo vicinanza politica ma anche umana.

Certo – continuano i sindacati – il 31 marzo non è una data lontana e pertanto ci auguriamo che non venga reiterato l’errore di ridursi all’ultimo istante per rimodulare la gara d’appalto e trovare risorse economiche adeguate. Siamo fiduciosi ma continueremo a vigilare. Ne va del futuro di 150 persone e delle loro famiglie.”

Anche il Segretario della Ugl Terziario di Taranto, Giuseppe Scarciglia, esprime soddisfazione per la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’appalto Multiservizi. “Ringraziamo per l’impegno tutto il Consiglio comunale, nessuno escluso, per l’impegno profuso. Ovviamente questo è solo un primo passo e c’è ancora da fare in quanto questa proroga non è la risoluzione del problema ma una misura che servirà comunque a permettere di trascorrere un Natale più sereno ai 127 Lavoratori coinvolti.” – Afferma – Ora sarà necessario impegnarci affinché al più presto venga pubblicato il nuovo bando di gara e poter dare finalmente certezze ai lavoratori, scrivendo la parola fine a questa tribolata vicenda”.