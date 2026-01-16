Vestas, la solidarietà della RSU Fiom Acciaierie d’Italia

“La RSU Fiom Acciaierie d’Italia questa mattina ha espresso la propria solidarietà ai dipendenti Vestas Italia per il trasferimento della sede da Taranto a Melfi” comunicano nella nota stampa

“La decisione – continuano – di trasferire la sede di Vestas Italia a Melfi rappresenta un duro colpo per i lavoratori e le loro famiglie, è l’ ennesima dimostrazione di come una multinazionale, per meri motivi economici, è indifferente alla vita dei propri dipendenti, delle loro famiglie ma anche della città che li ospita.La RSU Fiom Acciaierie d’Italia si schiera al fianco dei colleghi Vestas nel chiedere la revoca della decisione di trasferimento della sede, la tutela dei posti di lavoro e delle condizioni di lavoro dei dipendenti”.

La lotta per i diritti dei lavoratori è una lotta comune, e la RSU Fiom Acciaierie d’Italia è impegnata a sostenere i colleghi Vestas in questa difficile situazione: “Per questo esprimiamo solidarietà e lotta per i diritti dei lavoratori di Vestas Italia” concludono nella nota stampa.