Viabilità, disagi sul Ponte Girevole e Punta Penna

Congestione del traffico cittadino. Stamattina, per la nebbia fitta, tamponamenti

Taranto si sveglia immersa nella nebbia.Stamattina, venerdì 16 gennaio, la città è stata paralizzata dalla foschia, motivo per cui si sarebbero verificati più di qualche disagio, tamponamenti sul Ponte Punta Penna.

Tuttavia, anche se il clima si sarebbe rasserenato, permangono i disagi. Per via di una difficile congestione del traffico, al momento, sarebbe molto difficile trafficare sul Ponte Punta Penna e il Ponte Girevole.