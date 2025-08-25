lunedì 25 Agosto 25
CP

Vietri (Fdl) su Bitetti: “Al comando gli stessi di Melucci”

Politica

Articoli Correlati

Castellaneta Marina: intervento dei Carabinieri per sedare un’ aggressione

CP -
In un locale notturno della marina la segnalazione Nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio antistante un locale notturno, i Carabinieri della Compagna di...
Read more

Massafra, la gestione delle acque piovane al centro della discussione politica

CP -
A seguito della bomba d’acqua avvenuto il 23 agosto, il segretario provinciale della Democrazia Cristiana Teresa Errico è intervenuto sulla questione. “È giunto il...
Read more

Taranto, perde il controllo della sua moto: muore giovane di 34 anni

CP -
Si ipotizza anche che possa avere avuto un malore. Il mezzo ha continuato la corsa senza conducente, finendo sul marciapiede nei pressi di una...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand