Villaggio olimpionico nell’area della nuova base navale?

L’idea è maturata l’altro giorno in Prefettura, nel mentre si svolgevano i lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una soluzione interessante per i Giochi di Taranto

L’idea ha preso forma l’altro ieri in Prefettura, nel mentre era in corso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ovvero: far attraccare le navi che ospiteranno gli atleti per i Giochi del Mediterraneo nell’area della base navale della Marina Militare, in Mar Grande. Tra il nascente Stadio del Nuoto e San Vito. Spostandolo il villaggio olimpionico galleggiante dal Porto, dove si era pensato di farlo nascere in un primo momento, ad un nuovo fazzoletto di acqua. Meno congestionato. Più facile da raggiungere. E in grado di portare gli atleti in giro per la città, utilizzando direttamente la risorsa mare. Valorizzando ancor di più la nuova base navale, inaugurata soltanto qualche anno fa.

L’intuizione caldeggiata dal commissario Ferrarese è emersa, ripetiamo, durante i lavori di martedì scorso alla presenza del Prefetto. La Marina, in primis; il Comune, e tutti gli altri enti coinvolti, dovranno adesso ragionare assieme sulla bontà di questa eventuale scelta. Si tratterebbe di una vera e propria trovata. Un villaggio olimpionico visibile dal lungomare: una sorta di linea ideale, in grado di congiungere il Ponte Girevole al faro di San Vito. Non male come skyline della città.