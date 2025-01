Un’altra conquista per l’Ug Manduria: 2-0 a Ginosa

I biancoverdi di Max Marsili conquistano altri tre punti grazie ai gol di Chiochia e Sosa, consolidando il loro momento positivo in classifica

Prosegue il momento positivo per l’undici di Max Marsili che porta a casa altri 3 punti che fanno molto bene al morale e alla classifica. La prima parte della gara termina a reti inviolate senza particolari emozioni dall’una e dall’altra parte. Nella ripresa i biancoverdi prendono l’iniziativa e al 63’ sugli sviluppi di un corner interviene a centro area Chiochia che di testa insacca. Il Manduria preme e va vicinissimo al raddoppio al 70’ su incursione di Vapore che impegna severamente Coletta il quale si rifugia in angolo. Nel primo minuto di recupero i biancoverdi raddoppiano su tiro di Sosa e fissano il risultato finale sul 2 a 0. Prossimo impegno per i biancoverdi giovedì 30 gennaio al Nino Dimitri contro la seconda in classifica Atletico Acquaviva.

Tabellino

Ginosa – Manduria 0 – 2

Ginosa: Coletta, Spinelli, Larizza, Schirizzi, Faye, Patronelli, Verdano, Kaial, Ferrero, Gatto, Fede. A disp.: Santoro, Giaracuni, Lippo, Scarati, Blasi, Caponio, Lovecchio, Cicala, Illiano. All. Passariello

Manduria: Maggi, Farussi, Chiochia, Stranieri, Martina, De Sousa, Sernia (56’ Palumbo), Rizzo, Caragnulo (56’ Balanda), Vapore ( 80’ Sosa), Perchaud. A disp.: Schettino, Teiceira, Carrozzo, Balanda, Cutrone Coronese, Zuccaro. All. Marsili

Arbitro: Cilli di Barletta Reti: 63’ Chiochia, Sosa.

Note: Ammoniti: Sernia, Chiochia, Faye, Maggi, Fede.