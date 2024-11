Basket, Castellaneta in cerca di conferme contro l’Academy Potenza

Domani alle 17:00, i biancorossi affrontano i potentini neopromossi nella quinta giornata del campionato di Serie C, desiderosi di mantenere l’alta classifica dopo due vittorie consecutive

Per mantenere la posizione in alta classifica, la PV Scouter Castellaneta è chiamata a vincere e a confermare i recenti successi. Domani 3 novembre, alle 17:00, i biancorossi ospiteranno l’Academy Potenza, sponsorizzata da Oleodinamica Napoletana, nella partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C.

L’Academy Potenza, guidata da coach Gallo, si presenta come un avversario temibile, avendo accumulato 4 punti in classifica grazie a 2 vittorie e 2 sconfitte. I potentini, neopromossi, vantano un roster giovane e competitivo. Tra le loro stelle spicca Joaquin Acuna, un esterno di 195 cm ex Fasano e miglior marcatore della scorsa stagione. Al suo fianco, Gabriele Petronella, una guardia fisica che ha iniziato il campionato con una media di 17.7 punti a partita. In regia troviamo Mickey Laquintana, un play classe ’02 con esperienza in Serie B, che nella passata stagione ha registrato 10.2 punti per gara.

Il reparto esterni è completato da Doglio, un tiratore capace di cambiare le sorti delle partite (11.7 ppg), e dall’ala piccola Labovic. Sotto canestro, coach Gallo può contare sull’esperienza di capitan Pace e sulla versatilità dell’ala grande Malkic (ex Rende in B Interregionale), oltre alla presenza del centro Buldo e del gigante serbo Jaksimovic, alto 206 cm.

L’ottimo avvio di campionato dei potentini ha visto due vittorie contro Trani e Fasano, ma è seguito da una leggera flessione con le sconfitte contro Molfetta e Foggia, complicate da alcune assenze. Dopo due vittorie consecutive, la PV Scouter Castellaneta vuole continuare a cavalcare l’entusiasmo, consapevole delle difficoltà della gara di domani e della necessità di un’altra grande prestazione per portare a casa i tre punti.

L’appuntamento è fissato per domenica 3 novembre alla Tensostruttura “Dimastrochicco”, con palla a due alle 18:30, arbitrata da Serra e Siragusa di Brindisi.