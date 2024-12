Boxe, gli ultimi impegni del 2024 per la Quero Chiloiro

Weekend tutto pugliese ma di respiro nazionale per la chiusura del 2024.

Un anno ricco per la pugilistica Quero-Chiloiro, fiore all’occhiello del pugilato a livello nazionale da cinquantaquattro anni, società campione d’Italia nella classifica della Federazione pugilistica italiana in questo 2024, anno in chiusura con una meritata stella d’oro al merito sportivo con la quale il Coni ha voluto premiare l’impegno della scuola Quero nello sport sociale per il territorio ionico-salentino.

E sarà quest’ultimo lo scenario per l’impegno dei pugili tarantini che, anche nel prossimo fine settimana, si divertiranno con i loro avversari onorando i valori della noble art nelle sfide che li vedranno protagonisti a partire da venerdì 20 fino alla domenica del 22 dicembre. Le giornate del 20 e 22 saranno l’occasione, infatti, della Coppa Italia élite maschile 4×3, un’assoluta novità nel mondo del pugilato che si piazza come seconda per importanza subito dopo i campionati italiani assoluti élite, questi ultimi chiusisi nella prima settimana di dicembre nella loro edizione di Seregno.

La “Coppa Italia Elite” che si svolgerà a Copertino su organizzazione della FPI e del maestro Francesco Stifani della asd Beboxe Copertino, interesserà i quattro atleti selezionati per ogni categoria di peso che disputeranno questa prima edizione senza canotta e senza caschetto sulla distanza di quattro riprese da tre minuti, una sorta di pugilato semi o pre-professionistico riservato soltanto agli élite 1^serie, sulla scia del primo match di questa tipologia che si è svolto un’unica volta nel 2024 in Puglia nell’organizzazione della Quero-Chiloiro del Trofeo Masseria Ruina in cui ha combattuto sulle quattro riprese l’élite 80 kg Ivan Gimmi. Parteciperanno alla Coppa Italia élite il 71 kg Giacomo Gioioso e il 75 kg Alessandro Donvito, pugili della Quero-Chiloiro uscenti dai campionati italiani Assoluti con un record rispettivamente di 27 vittorie, 6 pari e 9 sconfitte il primo e 25 vittorie, 5 pari e 14 sconfitte il secondo.

Una kermesse di pugili tarantini combatterà anche sabato 21 dicembre a San Severo, presso il Palasport comunale Falcone-Borsellino a partire dalle ore 20.30, nel sottoclou dilettantistico del titolo italiano professionisti tra i pesi welter Michele De Filippo e Andrea Fontana, prestigioso evento del quale saranno ospiti gli ex pugili professionisti Patrizio Oliva, Francesco Damiani e Mauro Galvano. L’organizzazione degli incontri dilettantistici, affidata dal maestro Vincenzo Mazzeo dell’accademia pugilistica Di mauro-Minchillo al maestro tarantino Cataldo Quero, interesserà la squadra rossoblù composta dall’élite 2^serie 60 kg Carlo Tarricone, gli junior 75 kg Salvatore Pugliese, 63 kg Antonio Palmitesta, 60 kg Alessandro Zizzaro e 54 kg Luca Intermite.