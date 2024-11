CJ Taranto-Canusium, Petraroli nuovo dirigente: “Emozione unica, dobbiamo sbloccarci”

I rossoblu finalmente tornano al PalaMazzola per cercare di sbloccarsi contro Canosa. Parola al nuovo dirigente CJ

Porte aperte ma soprattutto “finalmente” PalaMazzola! Il CJ Basket Taranto torna a respirare aria di casa dopo tre giornate giocate in trasferta compresa la gara interna solo sul calendario contro Corato costretta a giocata a Castellaneta.

Stavolta invece si torna nel palazzetto di via Venezia, con ingresso libero, per cercare contro la Canusium Basket di sbloccarsi da quel maledetto “zero” numero di vittorie in stagione, per nona giornata del girone G di serie B Interregionale.

A parlare alla vigilia del match contro la squadra allenata da coach Menduto reduce dal successo su Benevento, è Angelo Petraroli, nuovo ingresso nello staff di dirigenti del CJ Basket dove già da alcune settimane sta mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua competenza e la sua enorme passione per la pallacanestro.

Angelo, come o cosa ti ha portato a “entrare” nella famiglia del CJ Basket Taranto?

Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente Cosenza e il suo vice Conversano per la fiducia che mi è stata rivolta. La passione per questo sport mi ha spinto a mettermi a disposizione della società dove cercherò di offrire la mia esperienza nel ruolo di dirigente accompagnatore svolta negli anni passati nella Virtus Taranto e con la ASD Santa Rita.

È un’emozione particolare seguire la squadra dal di dentro considerando anche che tuo figlio Stefano fa parte del roster?

Questo nuovo ruolo mi offre diverse emozioni: la prima in assoluto riguarda la crescita dei ragazzi under che arrivano dalla Virtus – Gruppo Support_o. Li ho seguiti sin da piccoli, come appassionato, tifoso e dirigente e ora li vedo da “grandi” entrati fare parte della prima squadra di questa città. Ulteriore emozione è vedere il mio ragazzo lavorare e sudare in palestra per essere meritevole di fare parte di questo roster, anche lui cresciuto con la Virtus sin dall’età di 8 anni facendo tutta la trafila delle giovanili per poi giocare lo scorso anno in prima squadra con la Santa Rita e ora vestire la casacca rossoblu. Altra grande emozione è solcare il parquet della Serie B e ascoltare il nostro inno nazionale schierato con lo staff e la squadra… non capita tutti i giorni!

Il momento della squadra non è dei migliori, hai notato miglioramenti nelle ultime settimane, sabato è il momento per sbloccarsi, contando anche sul pubblico di casa?

In effetti la classifica ci penalizza un po’ troppo. Di persona seguo gli allenamenti, oltre che le partite, i ragazzi, vi assicuro, si impegnano tantissimo ma i diversi infortuni hanno creato molti problemi. È una squadra giovane che ha bisogno di tempo e di calore. Vista la circostanza colgo l’occasione di rivolgere un appello ai nostri tifosi: fate in modo di essere presenti al Palamazzola perché vi assicuro che il vostro sostegno sarà una forza in più per questi ragazzi!

Appuntamento dunque sabato 16 novembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 21. Arbitri del match: Matteo Serse di Brindisi e Aldo Procacci di Corato (BA).