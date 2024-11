CJ Taranto, Coach Orlando: “La vittoria contro Canosa ci ha caricato”

Turno infrasettimanale per i rossoblu di scena sul parquet dell’Adria con tanta fiducia dopo il primo successo della stagione. Il tecnico: “Crescita continua ma a Bari sarà difficile”

Un altro derby alle porte. Ma stavolta il CJ Basket Taranto ci arriva con il sorriso di chi ha vinto la prima partita della stagione. Rossoblu con fiducia dunque al PalaBalestrazzi ospiti della TecnoEleva Adria Bari nel turno infrasettimanale valido come decima giornata del campionato di serie B Interregionale girone G, penultima del girone di andata della prima fase.

Taranto sabato scorso ha finalmente rotto la maledizione centrando il primo successo stagionale. Una prova di squadra quella contro Canusium a cui ora Salerno e compagni cercheranno di dare continuità nel derby contro la squadra di coach Console reduce dalla sconfitta in casa della Dinamo Brindisi prima della classe ma autore fin qui di un buon torneo dall’alto delle 6 vittorie su 9 gare.

A tastare il polso della situazione in casa CJ Taranto è proprio coach Williams Orlando ovviamente soddisfatto della prima vittoria: “Ci eravamo già andati vicino nelle precedenti partite salvo poi venire meno a livello di esperienza all’ultimo quarto. Senza dimenticare i tanti problemi fisici che hanno limitato le rotazioni. Ora stiamo sicuramente meglio e il successo su Canosa ci ha dato sicuramente fiducia. Sono stato contento della difesa della squadra, finora avevamo preso tanti punti, contro Canosa abbiamo concesso solo 64 punti e questo è determinante.

Il tecnico tarantino sposta poi l’attenzione sull’impegno infrasettimanale a Bari: “Loro stanno facendo un ottimo campionato, sicuramente hanno obiettivi diversi dai nostri. Ma a noi interessa continuare a crescere come squadra, come stiamo facendo nell’ultimo periodo, prima anche del successo con Canosa. Sono dell’idea che la nostra squadra abbia ancora margini di crescita, siamo una squadra molto giovane che ha poca esperienza a questi livelli, e con tanti minuti, io stesso dopo tanti anni di basket femminile mi sono rimesso alla prova con la pallacanestro maschile. Quindi il pacchetto non può altro che migliorare nella seconda parte del campionato”.

Appuntamento giovedì 21 novembre al PalaBalestrazzi di Bari, palla a due alle ore 20.30. Arbitri: Fabrizio Valaori Farina di Brindisi e Matteo Conforti di Matera.