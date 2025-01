CJ Taranto lotta con orgoglio: Adria Bari passa 94-61

Nonostante la sconfitta contro la Tecnoeleva, i giovani rossoblù hanno dimostrato un carattere esemplare e un gioco di squadra che merita applausi

Hanno lottato con onore, non solo per la maglia ma per qualcosa di più profondo. I giovani del CJ Basket Taranto meritano un applauso per la loro prestazione al PalaMazzola, dove hanno affrontato con coraggio la Tecnoeleva Adria Bari, pur uscendo sconfitti per 61-94 nel turno infrasettimanale della 21esima giornata del campionato di serie B Interregionale girone G, penultima della prima fase.

La cronaca del match

Il risultato finale passa in secondo piano rispetto alla prova di carattere mostrata dalla squadra. Nonostante le assenze di Gigante e Salerno, i ragazzi di coach Mineo, supportati dai giovani della Virtus, hanno tenuto testa agli avversari fino all’intervallo. Particolarmente degno di nota il secondo quarto, quando i rossoblu, sotto di 20 punti, hanno realizzato un impressionante break di 17-0, sfiorando il pareggio. Spiccano le prestazioni di Facciolà (24 punti) e Amorelli (21 punti), insieme alla grinta di Bitetti e al contributo degli otto under della Virtus Taranto, tutti a referto, con Mirabile che si è distinto sfiorando la doppia cifra con 8 punti.

Coach Mineo schiera tre giovani Under (Montanaro, Mirabile, Casalino) insieme ad Amorelli e Facciolà. L’inizio è equilibrato: Facciolà segna i primi punti, Callara risponde da tre. Mirabile e Amorelli tengono Taranto in partita, ma Bari trova il primo allungo con Callara e Traore. Nonostante il timeout di coach Mineo, l’Adria Bari prende il sopravvento e chiude il quarto sul 13-25.

Bari allunga fino al +20, ma Taranto mostra carattere. Con grande orgoglio, i rossoblu piazzano un incredibile parziale di 17-0, trascinati da Facciolà e Amorelli, riportandosi fino al -3 (30-33). Nel finale di quarto Bari si riorganizza e va all’intervallo sul 30-38. L’Adria Bari parte forte con Preite e Anibaldi. Taranto prova a resistere con due triple di Mirabile e i canestri di Amorelli, ma gli ospiti prendono il largo. Il quarto si chiude sul 43-71.

Nonostante il risultato ormai compromesso, Taranto continua a lottare con Facciolà e Bitetti che trovano buoni canestri. Coach Mineo dà spazio anche ai giovani Cito e Voltasio. Anibaldi (26 punti) e Tartamella (19 punti) guidano Bari alla vittoria finale per 94-61.

La squadra tarantina tornerà in campo domenica 2 gennaio a Termoli per l’ultima partita della prima fase del campionato.

Tabellino

CJ Taranto-Tecnoeleva Bari 61-94

CJ Basket Taranto: Petraroli, Voltasio, Cito, Facciolà 24, Casalino 2, Minelli, Sarli ne, Montanaro 4, Bitetti 2, Sannelli, Amorelli 21, Mirabile 8. All. Mineo

Tecnoeleva Adria Bari: Guerrieri 3, Pelucchini, Traore 11, Mele 7, Diomede 2, Squicciarini 2, Lupo 2, Callara 15, Preite 7, Anibaldi 26, Tartamella 19. All. Console.

Arbitri: Laveneziana Lino di Monopoli (BA) e Galieri Davide di Termoli (CB)