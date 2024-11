Clamoroso al Partenio Lombardi, il Taranto vince 1-0

Un gol di Battimelli, nel primo tempo, permette ai rossoblù di battere l’Avellino e di vincere la prima partita in trasferta della stagione

24 marzo 1991, 6 maggio 2012 e 3 novembre 2024: sono queste le date che fanno la storia nei confronti esterni con l’Avellino. Il Taranto vince al Partenio Lombardi per la terza volta in 25 incontri. Al 3-1 di 33 anni fa e al 2-1 di 12 anni fa si aggiunge l’1-0 firmato Giuseppe Battimelli. Una vittoria meritata e che ha la paternità anche di Michele Cazzarò, in panchina al posto di Gautieri che in settimana ha presentato un certificato medico.

Come da copione l’Avellino si riversa nella metà campo tarantina. De Cristofaro calcia al 3′ da buona posizione, Meli è attento e neutralizza la minaccia portata dal limite dell’area. Gli irpini esultano all’8, con gioia strozzata in gola, perché la deviazione di Patierno avviene oltre l’ultimo dei difensori. Il Taranto, come spesso accade, si difende con ordine. Il ritmo dell’Avellino è compassato ed è più facile prendere le misure. Circolano poche idee tra le fila campane. De Cristofaro ha una seconda opportunità al volo al 17′ con palla che sarebbe eccellente se si trattasse di rugby. Il Taranto è sul pezzo e tramite De Santis contesta diverse decisioni assunte dal direttore di gare che lascia correre un po’ troppo. Un metro di giudizio che nel corso della partita verrà contestato anche dall’Avellino. La calma ionica dà modo di produrre la prima clamorosa occasione della gara in favore del Taranto. Sul cross di Mastromonaco, al 28′, dalla destra verso il palo più lontano arriva come un treno Speranza che di destro mette fuori da appena tre o quattro metri. Innarilli resta a guardare e tira un sospiro di sollievo quando il pallone sbatte contro i tabelloni alle sue spalle. L’Avellino regisce e Armellino va al tiro al giro al 29′ con palla fuori di un metro e accompagnata dallo sguardo di Meli in tuffo. Rischio decisamente maggiore al 34′ sul cross di Iotti e su cui in spaccata Patierno colpisce il palo. La partita finalmente decolla e nel migliore di modi per il Taranto che passa al 35′. Nonostante la doppia marcatura Mastromonaco riesce a liberarsi al traversone per Battimelli che di testa, alla prima da titolare, batte Iannarilli. Il controllo della parte restante della prima frazione è perfetta.

L’Avellino è innocuo e lo è per i primi dieci minuti della ripresa. I lupi si vedono soltanto al 12′ con una debole conclusione di Vano appena entrato. Qualche difficoltà nasce sulla difesa della fascia destra, dove l’ingresso di Tribuzzi porta freschezza all’offensiva campana. Non basta, però, perché le punte avellinesi (Patierno in primis) hanno le polveri bagnate. Sounas, al 24′, smista in area per Tribuzzi che mette altro di testa. Mastromonaco e compagni gestiscono con saggezza il tempo e il pallone. Ogni tanto i crampi si affacciano tra i rossoblù il gioco è spezzettato e il pubblico di casa rumoreggia spazientito. Il Taranto procede senza ascoltare nulla e festeggia la seconda vittoria della stagione.

AVELLINO-TARANTO 0-1

RETI: 35′ pt Battimelli (T).

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Liotti (31′ st Liotti), De Cristofaro (31′ st Toscano) Armellino (43′ pt Rocca), Sounas; Russo (11′ st Tribuzzi); Gori (11′ st Vano), Patierno. A disp.: Marson, Cionek, Benedetti, De Michele, Arzillo, Solaro, Mutanda, Campanile, Dachille. All.: Biancolino.

TARANTO (3-5-2): Meli; Shiba, De Santis, Contessa; Mastromonaco (40′ st Papazov), Fiorani (28′ st Iervolino), Schirru, Speranza, Verde; Giovinco (28′ st Guarracino), Battimelli (17′ st Zigoni). A disp.: Del Favero, Marong, Sacco, Garau, Vaughn, Iervolino, Picardi, Zerbo, Fiorentino. All.: Cazzarò.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.

Guardalinee: Pistarelli, Nicosia.

Quarto ufficiale: Giallorenzo.

NOTE: ammonito: Verde e Guarracino (T). Recupero 1′ pt angoli 4-1