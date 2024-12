Contro Monopoli il CJ Basket lotta alla grande ma cede alla distanza

Nel turno infrasettimanale i rossoblu vendono cara la palle contro la capolista che si impone alla distanza. Facciolà, Giovara e un sempre più positivo under Virtus Gigante in doppia cifra

È durato quasi due quarti il sogno del CJ Basket Taranto. Il tempo per impegnare severamente la capolista Manelli Monopoli nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del girone G di serie B Interregionale. Poi la squadra di coach Carolillo è uscita alla distanza vincendo 88-65 ma dovendo faticare per vincere la resistenza di Facciolà, Giovara e Gigante tutti in doppia cifra per i rossoblu.

Il CJ Basket, orfano di coach Orlando rimasto a Taranto per motivi personali, e guidato da Salerno nella doppia veste di capitano-allenatore, come nelle prime giornate, ha tenuto testa alla grande alla prima della classe guidando spesso la partita fino al 33-34 del secondo quarto. Da lì in poi Monopoli ha piazzato a cavallo dell’intervallo il break decisivo che ha chiuso la contesa con anticipo.

Taranto, con Bitetti in panca per onor di firma, parte con Amorelli, Montanaro, Giovara, Facciolà e Invidia. Coach Carolillo risponde con Preira, Milosevic, Preira, Calisi e Vitale.

Pronti via e dalla palla a due Milosevic “insacca” due volte ma Taranto risponde colpo su colpo con Amorelli e Facciolà. A spezzare l’equilibrio ci pensa il 2+1 di Preira. Ma il CJ c’è, eccome, Giovara accorcia, Invidia pareggia a 9. Poi ci pensa Gigante a far fruttare una palla rubata chiudendo il contrpiede per il primo vantaggio rossoblu certificato dalla tripla di Giovara per l’11-16.

Monopoli capisce che non sarà una passeggiata, nel finale di quarto salgono in cattedra Calisi e Spatti con una tripla per parte ma Taranto non si scompone, trova un’altra tripla addirittura di Facciolà in serata di grazia e poi un altro canestro di Gigante con il CJ che chiude avanti il primo quarto 19-21.

In avvio di secondo quarto la doppia tripla di Formica vale il sorpasso dei padroni di casa che con Spatti firmano il break di 8-2 che consiglia il CJ al timeout sul 29-25. Spatti è in fiducia e segna ancora da sotto per poi armare la mano di Calisi che fa +8 a allarga il break. Ci vuole una tripla, detto-fatto, ci pensa Giovara che rianima Taranto. Facciolà, già in doppia cifra, si supera prendendo un rimbalzo sul suo stesso tiro, segnando e realizzando anche il libero supplementare, i rossoblu restituiscono con gli interessi il controbreak con la tripla di Invidia che fa 9-0 e soprattutto firma il sorpasso 33-34.

Tutto da rifare per Monopoli che deve faticare per tornare avanti e lo fa con il solito Spatti e Aguzzoli. Salerno sotto di 3 chiama timeout. Che stavolta serve a poco, il CJ smarrisce la via del canestro prima dell’intervallo e Monopoli riscappa via trascinata da un Vitale on fire piazza un altro break di 11-0 e vola a +10 al riposo 44-34.

La pausa non giova più di tanto al CJ. Al rientro in campo il canovaccio del match resta immutato. Taranto non ritrova più la via del canestro. Monopoli completa un break di 15-0 che di fatto chiude la partita suggellato con l’alley oop di Preira che schiaccia il +20. Il CJ finalmente ritrova la retina con Gigante ma oramai è tardi per rientrare in partita anche perché Monopoli ha ritrovato fiducia e non abbassa più la guardia. Salerno prova a tenere in partita Taranto ma la Manelli chiude sul +27, 73-46 il terzo quarto.

L’ultimo quarto è puramente utile per le statistiche. Monopoli tocca anche il +30 con la tripla di Aguzzoli poi anche Taranto trova un paio con Amorelli e Gigante. Il giovane under della Virtus in quest’ultimo quarto arriva in doppia cifra, con Montanaro va a referto punti anche Casalino, altri minuti buoni per Petraroli con la pattuglia orange che non sfigura come dimostrano gap e punteggio finale, 88-65.

Per il CJ Taranto sabato altra sfida improba contro un’altra delle squadre di vetta, la Scandone Avellino. Appuntamento alle 20 al PalaMazzola.

MANELLI MONOPOLI – CJ TARANTO 88-65

Parziali: 19-21, 44-34, 73-46

CJ Basket Taranto: Giovara 14, Montanaro 2, Gigante 13, Amorelli 7, Invidia 4, Petraroli, Casalino 2, Bitetti ne, Facciolà 18, Salerno 5. All. Salerno (coach-giocatore).

Manelli Basket Monopoli: Casato, Aguzzoli 15, Laquintana ne, Spatti 11, Feruglio 2, Calisi 11, Preire 5, Caleprico, Vitale 16, Milosevic 18, Formica 10. All. Carolillo.

Arbitri: Mogavero Luca di Bellizzi (SA) e Sacco Mauro di Salerno.