Dinamo Nuovi Orizzonti, cattiva sorte a Battipaglia

La partita decisiva per i play-off è finita con una sconfitta amara per Taranto, che ora affronterà i play-out contro Bari, Trani e Rende

La partita tra Battipaglia e Dinamo Nuovi Orizzonti è stata una vera battaglia, con il risultato decisivo per le sorti di Taranto nella stagione regolare. Una vittoria avrebbe significato l’accesso ai play-off, mentre la sconfitta ha condannato la squadra ai play-out. Purtroppo, il match è finito male per Taranto, nonostante un inizio promettente e la prestazione eccezionale di Smaliuk.

Privi di Iob, infortunata, i tarantini hanno iniziato bene, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di sei punti. Tuttavia, nel secondo quarto, le avversarie hanno preso il sopravvento, andando al riposo con un punteggio di 40-35 a favore di Battipaglia.

Nella seconda parte della partita, il cambio di rotta è stato necessario. Mentre Nardoni e Prete brillavano per Battipaglia, Mastrototaro e Molino hanno garantito punti importanti per Taranto. L’equilibrio ha dominato il terzo quarto, che si è chiuso sul 57-52. Tutto si è deciso nell’ultimo quarto, dove Taranto ha lottato punto su punto, illudendosi per un attimo di poter vincere. Gli ultimi minuti sono stati decisivi, con Battipaglia che si è portata a +4 e ha chiuso la partita con una vittoria.

Il rammarico per Taranto è palpabile, che ora dovrà concentrarsi sui play-out contro Bari, Trani e Rende, una sfida che inizierà ai primi di febbraio. La serata è stata amara anche a causa di alcuni furti avvenuti negli spogliatoi, che hanno colpito due tesserati della Dinamo Nuovi Orizzonti. Un episodio spiacevole che non dovrebbe mai accadere.

Tabellino

Battipaglia-Dinamo Nuovi Orizzonti 68-64

(13-19; 40-35; 57-52; 68-64).

O.ME.P.S. Battipaglia: Sorbo, Rago NE, Angelucci 3, Panteva NE, Evangelista 7, Cavallo 3, Ndiaye 14, Nardoni 13, Prete 18, Pansini 4, Chiovato 6, Castelluccio NE. Coach: Ghilardi.

Asd Dinamo Taranto: Mitrotti NE, Smaliuk 30, Marazita NE, Mastrototaro 14, Inglese NE, Gobbi NE, Iob NE, Smajic 4, Gismondi 5, Cascione, Martelli 2, Molino 9. Coach: Amatori.